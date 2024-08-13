beIN Sports Amatör Futbol Kulüplerine Destek Projesini Duyurdu

beIN SPORTS'tan Amatör Futbola Destek

beIN Sports, Türkiye genelinde amatör futbol kulüplerine destek vermek amacıyla oluşturduğu beIN Squad projesinde, katılmaya hak kazanan takımları açıkladı. beIN Media Group tarafından yapılan açıklamaya göre, projeye 1300'ün üzerinde kulübün başvurduğu öğrenildi.

Juri Değerlendirmesi

beIN Squad jürisi, kriterleri yerine getiren tüm başvuruları titizlikle inceleyerek, uygun takımları seçti. Bu süreçte, seçilen kulüplerin duyurusu da beIN SPORTS sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Forma Sponsoru Destek

Projeye dahil edilen amatör futbol kulüpleri, 2024-25 sezonunda beIN SPORTS'un göğüs sponsorluğunda sahada yer alacak. Ayrıca, 50 kulübe forma seti (forma, şort ve çorap) temin edilerek, futbolun desteklenmesi amaçlanıyor.

bu proje sayesinde amatör futbolun daha görünür olması ve desteklenmesi hedefleniyor.