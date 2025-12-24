beIN SQUAD’ta Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor — 25 Aralık’ta beIN SPORTS HABER

Bölüm Detayları

beIN SPORTS, ’Amatör Ruh, Profesyonel Destek’ mottosuyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde bu hafta Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor Kulübü’nün özel röportajlarını ekranlara taşıyor.

Özel röportajlar 25 Aralık Perşembe saat 19.00’da beIN SPORTS HABER kanalında yayınlanacak. Program, Erdem Şen’in sunumu ve Tunç Kayacı’nın yorumlarıyla futbolseverlerle buluşacak.

Projenin Kapsamı

beIN MEDIA GROUP tarafından amatör futbol kulüplerine destek amacıyla başlatılan beIN SQUAD kapsamında, forma sponsorluk desteği verilen 50 kulüp ile ilgili hikâyeler düzenli olarak ekranlara taşınıyor. Program, iki haftada bir Perşembe saat 19.00’da seyirciyle buluşuyor.

Her bölümde projeye dahil olan amatör kulüplerin başarıları, yaşadıkları zorluklar ve gelecek hedefleri aktarılıyor. Özel röportajlardan saha içi haberlere kadar tüm gelişmeler, amatör futbolun tutkusu ve heyecanıyla izleyiciye ulaştırılıyor.

Tüm Kulüpler BeIN SQUAD’a Konuk Olacak

beIN SQUAD özel programı, her bölümde yer alan kulüplerin hikâyelerini tüm Türkiye’ye duyurmayı amaçlıyor. Bu hafta yayınlanacak Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor bölümleri de proje kapsamındaki görünürlüğü artırmaya devam edecek.

