Benfica'da Yeni Dönem: Bruno Lage Teknik Direktör Oldu

Benfica'da Teknik Direktör Değişikliği

Portekiz'in önde gelen futbol kulüplerinden Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmesinin ardından teknik direktörlük görevine Bruno Lage'yi atadı. Benfica, ligin ilk dört haftasında yaşadığı hayal kırıklıkları sonrasında, 31 Ağustos'ta görevine son verdiği Roger Schmidt'in yerine geçmişte takımda başarılar elde eden Lage ile anlaştı.

Lage ile Yeni Bir Başlangıç

Lizbon'un sembol takımı Benfica, Bruno Lage ile iki sezonluk bir sözleşme imzaladı. Yeni başkan, futbolseverleri yeniden takımına çekmek amacıyla etkileyici bir oyun tarzı benimsediklerini açıkladı. Lage, 2018'de Benfica'ya ilk geldiğinde de benzer bir hedefle yola çıktıklarını hatırlatarak, "Taraftarlar gibi ben de Benfica'nın ofansif, dinamik ve eğlenceli futbol oynamasını istiyorum" dedi.

Geçmişteki Başarıları ve Yeni Hedefler

48 yaşındaki teknik adam, 2018-2020 yılları arasında Benfica'yı çalıştırarak 2019 yılında lig şampiyonluğunu kazanmıştı. Son olarak Brezilyalı Botafogo kulübünde görev üstlenmişti. Bu sezon 1. Lig'de ise dört haftada toplanan 7 puanla 7. sırada yer alıyor. Ayrıca, Benfica'nın 2019'da UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Galatasaray'ı 2-1 yenerek Türkiye'deki ilk galibiyetini elde eden teknik direktör olarak da anılıyor.