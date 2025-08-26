DOLAR
Benfica-Fenerbahçe: Mourinho'dan "Tek Hedefimiz Kazanmak" Mesajı

Jose Mourinho, Benfica deplasmanında tek hedeflerinin kazanmak olduğunu vurguladı; Anderson Talisca ise yüksek motivasyonla sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:50
Benfica-Fenerbahçe: Mourinho'dan "Tek Hedefimiz Kazanmak" Mesajı

Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Estadio da Luz’da Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında hedeflerini net bir şekilde açıkladı.

Mourinho: "Yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak"

Estadio da Luz'da düzenlenen toplantıda konuşan Portekizli teknik direktör, takımının odaklandığını belirterek, "Yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak" mesajını verdi. Mourinho, Benfica tribünlerinin takıma baskı uygulayamayacağını ve ilk maçta taraftarın takımı pozitif etkilediğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Mourinho, "Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı'nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir. Tabii ki Benfica taraftarlarının coşkusu bu anlamda bir unsur ama takımımız bundan etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bruno Lage ve rakip değerlendirmesi

Mourinho, Benfica teknik direktörü Bruno Lage hakkında da saygı ve beğenisini dile getirdi: "Bruno'yu sevdiğimi ve kariyerine saygı duyduğumu da söylemeliyim. Bruno iyi bir teknik adam. Zaten tecrübesi de önemli. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama iyi bir dönemde bu göreve geldi. Kendisine yarın haricinde başarılar dilemekteyim."

Rakibin kadro derinliğine dikkat çeken Mourinho, "Farklı farklı takımlar kurabilme imkanı olduğunu görüyoruz. Elinde, bizi çok şaşırtabilecek isimler var." değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Benfica'nın oyun yapısını değerlendirerek, "Benfica'nın sağ tarafta atağa yönelik bir ağırlığının olmadığını söyleyebiliriz. Dengeli bir takım ve savunması çok iyi. Atak anlamında da başarılı, boş alanları iyi dolduran bir rakip." dedi.

İlk 11 ve kulüp içi yorumlar

Yarınki ilk 11 ile ilgili soru üzerine Mourinho, bilgi vermek istemediğini belirterek, "Yalancı olmak istemem, yalancısın demenizi istemem. Bu konuda bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil." ifadelerini kullandı. Ligdeki maçta bazı oyunculara dinlenme imkânı verildiğini, seçeneklerinin de sınırlı olduğunu ekledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın "Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da" sözleriyle ilgili olarak Mourinho, kendisini şahsen tanımadığını belirterek, "Bu durum kulüp yapısı içinde belki kendisinin konumunu güçlendirebilir ama tam olarak ismini bile bilmiyorum." dedi.

Anderson Talisca: "Yüksek motivasyonla maça çıkacağız"

Basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, maç öncesi duygularını paylaştı. Stadın kariyeri açısından pozitif anılarla dolu olduğunu söyleyen Talisca, "Yarın tüm takım olarak bütün oyun kabiliyetimizi ortaya koymak için hazırlıklarımızı yaptık. Yüksek motivasyonla maça çıkacağız." ifadesini kullandı.

Talisca, Benfica ile rekabetin yüksek olacağını belirterek, "İstanbul'da oyun anlamında çok zorlu bir maç olmuştu. Yorgun olduğumu da söyleyebilirim. Yarın detayların fark oluşturacağı güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özetle: Fenerbahçe cephesinde Mourinho ve oyuncuların mesajı net; Estadio da Luz'da oynanacak rövanşta hedef kazanmak ve yüksek motivasyonla sahaya çıkmak.

