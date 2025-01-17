Bengisu Avcı, Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Dünya Rekoru Kırdı

Bengisu Avcı, İtalya'da Dünya Rekoru Kırdı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde gerçekleştirilen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta dünya rekoru kırdı. Avcı, bu alanda 2.52.77 dakikalık süresiyle birinci olarak 25-29 yaş kategorisinde yeni bir rekorun sahibi oldu.

Şampiyonada Türkiye'nin Başarısı

48 ülkeden 754 sporcunun katıldığı bu önemli şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden diğer sporcular İrem Damar ve Deniz Kayadelen de başarılı performanslarıyla dikkat çektiler. Özellikle Deniz Kayadelen, 35-39 yaş grubunda 500 metrede birincilik elde ederken, 100 metre serbestte de üçüncülük başarısı gösterdi.

Bengisu Avcı'nın bu başarısı, Türk sporunun uluslararası alandaki temsil gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci olduğu 200 metre karışıkta dünya rekoru kırdı.