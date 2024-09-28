Bengisu Avcı'nın Kuzey Kanalı Geçişi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı Geçişinde Hedefe Ulaşamadı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 7 okyanus hedefinin parkurlarından biri olan Kuzey Kanalı geçişini, su sıcaklığının 12 derece altına düşmesi nedeniyle tamamlayamadı. Avcı, başarılı bir geçiş için hazırlıklarını tamamladıktan sonra, İrlanda'nın Donaghadee kentinden sabah saat 06:38'de yüzmeye başladı.

Okyanus Koşulları Zorlayıcıydı

Bengisu Avcı’nın motivasyonu yüksek olmasına rağmen, geçiş için belirlenen süre içinde, okyanus koşulları giderek ağırlaşmaya başladı. Bitiş noktasına yaklaşık 1 saat kala, zorlu su koşulları nedeniyle tekneye çıkmak zorunda kaldı. Bünyesi dayanıklı olan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Daha Önce de Zorluk Yaşadı

Hatırlatmak gerekirse, Bengisu Avcı, Molakai geçişinde de önemli bir zorlukla karşılaşmıştı. O geçişinde, bitime yalnızca 2 saat kala kutu denizanası ile teması sonucu tekrar tekneye çıkmak zorunda kalmıştı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı geçişini su sıcaklığının 12 derece altına düşmesi nedeniyle tamamlayamadı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı geçişini su sıcaklığının 12 derece altına düşmesi nedeniyle tamamlayamadı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı geçişini su sıcaklığının 12 derece altına düşmesi nedeniyle tamamlayamadı.