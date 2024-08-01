Berra Elif Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Son 16'ya Yükseldi

Berra Elif Gökkır, Paris 2024’te Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi gururlandıran milli okçumuz Berra Elif Gökkır, son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

İlk Turda Etkili Performans

Fransa'nın Paris kenti Invalides alanında düzenlenen klasik yay müsabakalarında, 17 yaşındaki Berra, ilk turda Malezyalı sporcu Nurul Azreena Mohamad Fazıl'ı 6-0'lık net bir skorla mağlup etti.

İkinci Turda Zorlu Mücadele

İkinci turda İranlı okçu Mobina Fallah ile karşılaşan Berra, bu mücadeleyi de büyük bir üstünlükle geçerek 27-26, 28-26 ve 28-24'lük setler sonucunda 6-0 kazandı.

Bir Sonraki Rakip: Satsuki Noda

Berra Elif Gökkır, son 16 turundaki mücadelesini 3 Ağustos Cumartesi günü Japon sporcu Satsuki Noda ile yapacak.

Bakanın Desteği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berra Elif Gökkır’ın müsabakalarını yakından takip ederek ona destek verdi.

Milli okçumuzun elde ettiği bu başarılı sonuçlar, Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki önemli anlarından biri olarak kaydediliyor.