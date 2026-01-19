Radomir Djalovic: Kayserispor’un Mücadelesi Beşiktaş Maçında Öne Çıktı

Radomir Djalovic, Beşiktaş’a 1-0 yenildikleri maçta takımını mücadeleden dolayı tebrik etti; fırsatları değerlendiremediklerini ve transfer ihtiyacını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 23:24
Beşiktaş 1-0 Kayserispor (Trendyol Süper Lig - 18. hafta)

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Radomir Djalovic, takımının performansını ve maçın anahtar noktalarını değerlendirdi.

"Beşiktaş’ı tebrik ederim. Bizim açımızdan zor bir maçtı. Genel olarak iyi oynadık. Her top için savaştık. Bu sebepten takımımı mücadeleden dolayı tebrik ederim. Beşiktaş gibi bir takıma galip gelmek istiyorsanız yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz lazım. 3-4 tane fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Önümüzde zorlu maçlarımız var. Hayat böyle, futbol böyle. Burada yaptığımız hatalardan ders alıp kendimizi geliştirmemiz lazım"

Djalovic ayrıca ligde kalma hedeflerini ve transfer planlarını da aktardı:

"Transferlerimizin zamana ihtiyacı var. 1-2 oyuncu daha kadromuza katmamız gerekiyor. Başkanımız ve sportif direktörümüz çalışıyor. Ama yeni oyuncular kadromuza katamasak da oyuncularıma güveniyorum"

Öne çıkanlar: Kayserispor’un mücadele performansı övülürken, yakalanan 3-4 önemli fırsatın değerlendirilememesi maçın sonucunu etkiledi. Teknik ekip, takviyeler için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Beşiktaş karşısında birçok gol fırsatı bulduklarını ama değerlendiremediklerini söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, takımını verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

