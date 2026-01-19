Süper Lig 18. Hafta: Fenerbahçe Farkı 1'e İndirdi, Galatasaray 1-1

Süper Lig 18. haftasında Galatasaray 1-1 berabere kaldı; Fenerbahçe 3-2 kazanıp liderle puan farkını 1'e indirdi. Trabzonspor 2-1, Göztepe 3-1 galip geldi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:50
Süper Lig 18. Hafta Özeti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kritik maçlar oynandı. Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken; Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderle puan farkını 1'e indirdi.

2. yarı, 17 Ocak Cumartesi günü başlayan karşılaşmalarla başladı ve haftanın kapanış gününde üç maç oynandı.

Lider Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakayı karşılıklı gollerle 1-1 tamamladı; sarı-kırmızılılar bu sezonki 4. beraberliğini aldı.

Fenerbahçe, konuk olduğu Alanyaspor karşısında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve puanını 42'ye yükseltti. Ligin namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 1'e indirdi.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 2 maç sonra galibiyete uzandı. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 38'e yükselterek ligin 3. basamağı'na yerleşti.

Haftanın kapanış gününde Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 ile geçerken; Beşiktaş ise galibiyeti uzatma dakikalarında bulduğu golle aldı.

18. Hafta Maç Sonuçları

Başakşehir - Fatih Karagümrük: 2-1

Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1

Kasımpaşa - Antalyaspor: 0-0

Gençlerbirliği - Samsunspor: 1-1

Kocaelispor - Trabzonspor: 1-2

Alanyaspor - Fenerbahçe: 2-3

Konyaspor - Eyüpspor: 1-1

Beşiktaş - Kayserispor: 1-0

Göztepe - Çaykur Rizespor: 3-1

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 18. HAFTASI KOCAELİSPOR - TRABZONSPOR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

