Evren Otyakmaz: Sivasspor, Bodrum FK'yı deplasmanda 2-1 yendi

Trendyol 1. Lig 21. haftasında Sivasspor, deplasmanda Bodrum FK’yı 2-1 mağlup etti.

Evren Otyakmaz'ın maç sonu değerlendirmesi

Sivasspor Teknik Sorumlusu Evren Otyakmaz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle galip geldiğimiz için son derece mutluyuz. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik. Çünkü geçen hafta Erzurum maçında çok iyi mücadele etmiştik. 10 kişi kalmıştık ve kaybettiğimiz bir maç vardı. Bunun telafisi gözüyle bakıyorduk Bodrum maçına. Kendi sahasında mağlup olmamış bir takımı yenmenin gururunu yaşıyoruz. Oyunun genelinde iyi oynayan, isteyen bir Sivasspor vardı. Tabii ki Bodrumspor da buna karşılık verdi. Oyunun gitgelli olduğu dönemler oldu

