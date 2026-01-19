Stanimir Stoilov: İki Oyuncumuzun Cezalı Durumu Üzücü | Göztepe 3-1 Rizespor

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor'u 3-1 yendikleri maç sonrası cezalı iki oyuncu ve takım performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 23:24
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Stanimir Stoilov, maçın genel değerlendirmesini ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Maç değerlendirmesi

Stoilov, alınan galibiyeti değerli bulduğunu belirterek şunları söyledi: "Güçlü bir takıma karşı, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Uzun aralardan sonraki başlangıç maçlarıyla ilgili her zaman tereddütlerim vardır. Nitekim bugün kazansak da, birçok oyuncumuz gerçek potansiyellerini sahaya yansıtamadı. Beklenen seviyenin uzağında bir performans sergilediler ve bunu hızla değiştirmemiz gerekiyor"

Oyun sistemi ve savunma hattına dair eleştirilerini de dile getiren Stoilov, "Oyun sistemimiz, tüm oyuncuların her maç en üst seviyede performans göstermesini gerektiriyor. Skoru 1-0 yaptıktan sonra ikinci golü bulabilirdik ancak fırsatları değerlendiremedik. Rakibimiz Çaykur Rizespor’un da yakaladığı pozisyonlar oldu. Savunma anlamında daha önce çok daha iyi olduğumuz için, bu bizim adımıza normal bir durum değil ve bunu acilen düzeltmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Taraftar desteği ve cezalar

Stoilov, taraftarların desteğine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Genel olarak oyuncularımızın sahada yüzde 80 performansla oynadığını söyleyebilirim. Tribünlerde de taraftarlarımız benzer şekilde yüzde 80 doluluk oranıyla yanımızdaydı. Cezaların bizi olumsuz etkilediğini her zaman belirtiyorum; bugün yaklaşık 5 bin, önceki maçlarda ise 18 bin taraftarımızdan yoksunduk. Bu durum sıkıntı oluşturuyor, umarım tekrar yaşanmaz. Galibiyet değerliydi ancak oyuncularımızın o yüksek seviyelerine bir an önce geri dönmeleri gerekiyor; bunu en kısa sürede sağlayacağız"

Eksikler ve gelecek

Gelecek maç öncesi kadroda yaşanan sorunlara ilişkin Stoilov, "Bildiğiniz gibi hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Ancak sürekli forma giyen iki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi üzücü. Yine de kadromuzda başka stoperlerimiz var ve bu durum, kendilerini göstermeleri için onlara bir fırsat doğuracak. Futbolda bunlar olabiliyor. Birbirleriyle oynamaya alışkın oyuncularımız eksildiğinde zorunlu değişiklikler yapacağız, ancak yerlerine oynayacak arkadaşlarımız da daha önce iyi performanslar sergiledi. Önemli bir maç öncesi zor bir durum olsa da çekinecek bir şey yok. Keşke sadece biri cezalı olsaydı ama biz bu durumu aşabilecek güce sahibiz" dedi.

Stoilov, alınan galibiyete rağmen oyuncuların performansını yükseltme gereğine dikkat çekti ve savunma aksaklıklarının hızlıca giderileceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

