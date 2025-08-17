DOLAR
Beşiktaş 1-1 ikas Eyüpspor: Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Eşitlendi

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor ilk yarıyı 1-1 tamamladı; Abraham penaltıdan, Thiam kafa golüyle yanıt verdi.

İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Beşiktaş-ikas Eyüpspor mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Her iki ekip de bulduğu fırsatlarla etkili bir başlangıç yaptı ve skor eşitlendi.

11. dakikada Rafa Silva'dan pası alan Rashica'nın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltıyı gösterdi.

19. dakikada penaltıyı kullanan Abraham, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

26. dakikada ceza sahasının sol önünden Draguş'un şutunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

27. dakikada Rashica'dan pası alan Rafa Silva'nın ceza alanı sağ dış çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruş üst direkte dışarı çıktı.

29. dakikada Eyüpspor eşitliği sağladı. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topa Thiam kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

39. dakikada Rashica'nın ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Felipe'nin müdahalesiyle top üstten kornere gitti.

43. dakikada Eyüpspor yine gole yaklaştı; Kerem Demirbay'ın sağ kanattan uzaktan ortasında Thiam yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

