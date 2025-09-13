Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir | Salih Uçan: 'Kendi Performansımdan Mutluyum'

Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Salih Uçan maç sonrası değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 5. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uçan: "Kendi performansımdan mutluyum"

31 yaşındaki futbolcu, ligin arasındaki dönemde takımın iyi çalıştığını belirterek, "Taktiksel ve tempolu çalıştık. Hocamız yeni, elimden geleni yaptım. Koşu mesafesi olsun, sprint olsun, her şeyi yaptım. Uzun zamandır da oynamıyordum. Risk gibi gözükse de antrenmanlardaki performansımla hocam beni ilk 11'e koydu." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunun altını çizen Salih, maç içinde gel-gitler yaşandığını ve kontrataklar olduğunu söyledi. "Maçta gel gitler oldu. Kontrataklar oldu, geri dönüyoruz, atak yapıyoruz. Sonlara doğru enerjim düştü. Çıkmadan önce de güzel bir koşu yaptım. Neredeyse golü yiyorduk. Orada da golü çıkardım. Bugün kendi performansımdan mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da destek verdi. Rakip 10 kişi kalınca ikinci golü bulduk. İlk yarıda iki gol bulabilirdik. Abraham ve Toure ile gol pozisyonlarına girdik. Taraftarımızın önünde hocamızla iyi başladık. İnşallah iyi devam ederiz." dedi.

Şampiyonluk ve önceki maç değerlendirmesi

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesiyle ilgili soruya Salih, "Şampiyonluk için bir şey söyleyemem, çok erken." yanıtını verdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında kötü bir oyun sergilediklerini aktaran tecrübeli oyuncu sözlerini, "Ağustos ayını yeni bitirdik. Milli takım arası vardı. Bir şeyler çok değişti demek istemiyorum. Deplasmanda bir maç oynadık. Bizim adımıza kötü geçti. Burada taraftarın önünde iyi bir maç çıkardık. Taraftar ateşleyici güç her zaman. Hemen bir maç kazandık diye o değişti, bu değişti, yapmak doğru olmaz." şeklinde tamamladı.