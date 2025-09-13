Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir | Salih Uçan: 'Kendi Performansımdan Mutluyum'

Salih Uçan, Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 yendiği maçta performansından memnun olduğunu, taktiksel ve tempolu çalıştıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:31
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir | Salih Uçan: 'Kendi Performansımdan Mutluyum'

Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Salih Uçan maç sonrası değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 5. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uçan: "Kendi performansımdan mutluyum"

31 yaşındaki futbolcu, ligin arasındaki dönemde takımın iyi çalıştığını belirterek, "Taktiksel ve tempolu çalıştık. Hocamız yeni, elimden geleni yaptım. Koşu mesafesi olsun, sprint olsun, her şeyi yaptım. Uzun zamandır da oynamıyordum. Risk gibi gözükse de antrenmanlardaki performansımla hocam beni ilk 11'e koydu." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in güçlü bir takım olduğunun altını çizen Salih, maç içinde gel-gitler yaşandığını ve kontrataklar olduğunu söyledi. "Maçta gel gitler oldu. Kontrataklar oldu, geri dönüyoruz, atak yapıyoruz. Sonlara doğru enerjim düştü. Çıkmadan önce de güzel bir koşu yaptım. Neredeyse golü yiyorduk. Orada da golü çıkardım. Bugün kendi performansımdan mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da destek verdi. Rakip 10 kişi kalınca ikinci golü bulduk. İlk yarıda iki gol bulabilirdik. Abraham ve Toure ile gol pozisyonlarına girdik. Taraftarımızın önünde hocamızla iyi başladık. İnşallah iyi devam ederiz." dedi.

Şampiyonluk ve önceki maç değerlendirmesi

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesiyle ilgili soruya Salih, "Şampiyonluk için bir şey söyleyemem, çok erken." yanıtını verdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında kötü bir oyun sergilediklerini aktaran tecrübeli oyuncu sözlerini, "Ağustos ayını yeni bitirdik. Milli takım arası vardı. Bir şeyler çok değişti demek istemiyorum. Deplasmanda bir maç oynadık. Bizim adımıza kötü geçti. Burada taraftarın önünde iyi bir maç çıkardık. Taraftar ateşleyici güç her zaman. Hemen bir maç kazandık diye o değişti, bu değişti, yapmak doğru olmaz." şeklinde tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir — Vaclav Cerny galibiyeti değerlendirdi
2
Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor | Tahsin Tam: Namağlup yolumuza devam
3
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda Finale Yükseldi
4
Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası Hatay'da Sona Erdi
5
Samsunspor 1-2 Hesap.com Antalyaspor: Thomas Reis'ten 'Hayal kırıklığı'
6
Daniela Dodean Monteiro, Türkiye Masa Tenisi'nde Olimpik Performans Direktörü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye