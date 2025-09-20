Beşiktaş 44-22 ile Farkını Gösterdi | Ardventure Hentbol Süper Ligi

Beşiktaş 44-22 ile Farkını Gösterdi

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi - 4. hafta

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-22 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 20-14 üstün kapattı ve maçtan 44-22'lik net bir skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki performansını sürdürerek 4'te 4 yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise ligdeki ikinci yenilgisini alırken, ekibin şu ana dek bir galibiyeti ve bir beraberliği bulunuyor.