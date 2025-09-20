Beşiktaş 44-22 ile Farkını Gösterdi | Ardventure Hentbol Süper Ligi

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 4. hafta: Beşiktaş, Süleyman Seba Spor Salonu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-22 yenerek 4'te 4 yaptı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:17
Beşiktaş 44-22 ile Farkını Gösterdi | Ardventure Hentbol Süper Ligi

Beşiktaş 44-22 ile Farkını Gösterdi

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi - 4. hafta

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-22 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 20-14 üstün kapattı ve maçtan 44-22'lik net bir skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki performansını sürdürerek 4'te 4 yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise ligdeki ikinci yenilgisini alırken, ekibin şu ana dek bir galibiyeti ve bir beraberliği bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Hesap.com Antalyaspor 0-0 Zecorner Kayserispor (İlk Yarı)
2
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0-1 Gaziantep FK (İlk Yarı)
3
Cizre Belediyespor, İranlı Smaçör Saeed Aghajani'yi Transfer Etti
4
Gençlerbirliği 1-0 Eyüpspor: Hüseyin Eroğlu'dan '3 puandan fazlası' vurgusu
5
Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçı İçin Hazır
6
Beşiktaş 44-22 ile Farkını Gösterdi | Ardventure Hentbol Süper Ligi
7
Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası: Mısır 3-2 Türkiye

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü