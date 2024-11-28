Beşiktaş'a Maccabi Tel Aviv Yenilgisi: Van Bronckhorst Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maç Sonrası Değerlendirme

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, dönemi eleştiren açıklamalarda bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımın standartlarının altında bir performans sergilediğini vurguladı.

Maç Öncesi Beklentiler ve Sonuçlar

Van Bronckhorst, "Maçtan önce yönetimin desteğini hissettim. Ancak bu maçtan sonra durum değişir mi bilmiyorum. Maç kazanamadığınızda eleştiriler kaçınılmaz. Bunu değiştirmek için tek yol, maç kazanmaktır," dedi. Oyunun başlangıcında gergin bir hava olduğunu belirten Van Bronckhorst, "Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson'u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içindeydik. Penaltı momentumu etkiledi, 2-2 olsaydı galibiyet için zorlayabilirdik," şeklinde konuştu.

İlk Yarı Performansı ve Gelecek

İlk yarıyı kötü geçiren Beşiktaş'ın "normalde görmemiz gereken bu olmadığını" belirten tecrübeli teknik adam, "Son haftalar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadelesizdi. İkinci yarıda biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın standartlarında değildi," ifadelerini kullandı.

Van Bronckhorst'un İstifa İddialarına Cevabı

İstifa düşüncesiyle ilgili soruya yanıt veren Van Bronckhorst, "Şu an en iyi anlarımı yaşamıyorum ama hoca olarak daha kötü durumlar yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim," şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, karşılaşmanın başka bir ülkede seyircisiz oynanmasının mağlubiyet bahanelerinden biri olamayacağını ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.