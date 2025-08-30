Beşiktaş Alanya'da: Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi Kafile İndi
Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi öncesi gelişme
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı.
Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Havalimanında bir grup Beşiktaş taraftarı, kafileyi çiçeklerle karşılayıp futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Kafilede siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın da yer aldı.
