Beşiktaş Alanya'da: Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi Kafile İndi

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacak Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inerek kamp oteline geçti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:28
Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi öncesi gelişme

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Havalimanında bir grup Beşiktaş taraftarı, kafileyi çiçeklerle karşılayıp futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kafilede siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Kafilede siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın da yer aldı.

