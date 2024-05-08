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Beşiktaş, Ankaragücü'nü devirerek Ziraat Türkiye Kupası finaline ulaştı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan ilk takım oldu. Ernest Muçi'nin golüyle finale yükselen Beşiktaş, 17. kez final oynayacak.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 00:07
Beşiktaş, Ankaragücü'nü devirerek Ziraat Türkiye Kupası finaline ulaştı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan ilk takım oldu.

Muçi'nin Golüyle Finale Ulaşıldı

Mücadelenin tek golünü 70. dakikada Ernest Muçi attı. Bu golle Beşiktaş, başkent ekibini lig ve kupada 4. kez mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükseldi.

Ghezzal Sakatlık Nedeniyle Maçı Tamamlayamadı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, sakatlık nedeniyle 63. dakikada yerini Chamberlain'e bıraktı.

Quaresma Maçı Tribünden İzledi

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı tribünden takip edenler arasındaydı.

Tribünler Doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, kupaya büyük ilgi gösterdi. Lig maçında boş kalan tribünler MKE Ankaragücü müsabakasında doldu. MKE Ankaragücü taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.

Maç Sonrası Açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yaptığı açıklamada "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Finale yükseldiğimiz için mutluyuz. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim." dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa ise "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Daha iyi bir skorla finale yükselmeyi hak ettiler." diye konuştu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor veya İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.

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