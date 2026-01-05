Beşiktaş Antalya'da Çift Antrenmanla Tamamladı

Antrenmanın öne çıkanları

Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürürken günün ikinci antrenmanını tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması şeklindeydi.

İdman; ısınma koşuları ile başladı, ardından pas çalışması yapıldı ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

