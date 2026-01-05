DOLAR
Beşiktaş Antalya'da Çift Antrenmanla Tamamladı

Beşiktaş, Antalya kampında günün ikinci antrenmanını Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmasıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:14
Antrenmanın öne çıkanları

Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürürken günün ikinci antrenmanını tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması şeklindeydi.

İdman; ısınma koşuları ile başladı, ardından pas çalışması yapıldı ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

