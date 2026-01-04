Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanına Devam Ediyor

Antrenmanın detayları ve ekip hareketliliği

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da saha antrenmanlarıyla devam etti. Takım, planlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürerek sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.

Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde başladı ve ilk bölümde ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra idman, 5’e 2 çalışması ile tempoyu artırdı ve devamında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

İdmanda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bazı oyuncu uygulamaları oldu. Felix Uduokhai antrenmanda yer almazken, Cengiz Ünder sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, DEVRE ARASI ÇALIŞMALARINA ANTALYA'DA SAHADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMAN İLE SÜRDÜRDÜ.