DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.922.826,82 -0,94%

Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanına Devam Ediyor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Antalya'da ısınma, 5'e 2 ve taktik idmanlarla devre arası çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:27
Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanına Devam Ediyor

Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanına Devam Ediyor

Antrenmanın detayları ve ekip hareketliliği

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da saha antrenmanlarıyla devam etti. Takım, planlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürerek sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.

Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde başladı ve ilk bölümde ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra idman, 5’e 2 çalışması ile tempoyu artırdı ve devamında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

İdmanda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bazı oyuncu uygulamaları oldu. Felix Uduokhai antrenmanda yer almazken, Cengiz Ünder sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, DEVRE ARASI ÇALIŞMALARINA ANTALYA'DA SAHADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMAN İLE...

BEŞİKTAŞ, DEVRE ARASI ÇALIŞMALARINA ANTALYA'DA SAHADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMAN İLE SÜRDÜRDÜ.

BEŞİKTAŞ, DEVRE ARASI ÇALIŞMALARINA ANTALYA'DA SAHADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMAN İLE...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Gaziantep’te: Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa Yarı Finali
2
Elazığspor 3-2 Kırklarelispor — Antalya'da Hazırlık Maçı
3
Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Antrenmanına Devam Ediyor
4
Murat Kılıç: "Bütçeyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" — Beşiktaş'ta transfer ve kamp
5
Eyüpspor, Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı
6
Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi 84-75 Yendi — Kadınlar Basketbol Süper Ligi
7
Anthony Musaba, Fenerbahçe'de İlk Antrenmanına Çıktı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları