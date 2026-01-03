DOLAR
Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Antalya'da saha antrenmanıyla devre arası çalışmalarına devam etti. Uduokhai yoktu, Cengiz Ünder salonda çalıştı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:34
Beşiktaş Antalya'da devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanın akışı

Antrenman Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde başladı. Çalışma ısınma hareketleri ile açıldı, ardından kondisyon ve taktik çalışmalarına geçildi.

Seans sırasında Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder salonda çalışmalarını sürdürdü.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

