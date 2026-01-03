Beşiktaş Antalya'da devre arası hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Antrenmanın akışı
Antrenman Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde başladı. Çalışma ısınma hareketleri ile açıldı, ardından kondisyon ve taktik çalışmalarına geçildi.
Seans sırasında Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder salonda çalışmalarını sürdürdü.
