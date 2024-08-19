Beşiktaş, Antalyaspor Korkusunu Yendi

Beşiktaş'ın Antalyaspor Kabusu Sona Erdi
Beşiktaş, son altı karşılaşmada galip gelemediği Antalyaspor'u Trendyol Süper Lig 'in 2. haftasında 4-2 yenerek kötü istatistiğini sonlandırdı.
Maçın Özeti
İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakanın başlama düdüğünde Antalyaspor, Samudio'nun 23. saniyede attığı golle öne geçti. Ancak Beşiktaş'tan Ciro Immobile, 13. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Ardından 23. dakikada yine Immobile, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirirken, ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarıda ise Antalyaspor, Samudio'nun golüyle eşitliği sağladı. Beşiktaş'tan Rafa Silva, 56. dakikada tekrar öne geçirdi ve son olarak Ernest Muçi, uzatma dakikalarında durumu 4-2 yaptı. Antalyaspor, karşılaşmanın 63. dakikasında Güray Vural'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.
Öne Çıkan Detaylar
- Antalyaspor'un Erken Golü: Maç tarihindeki en erken gol, Samudio'nun 23. saniyesindeki vuruşuyla geldi.
- Beşiktaş'ın Üst Üste Galibiyetleri: Kara Kartal, sezonun ilk üç resmi maçından da galip ayrıldı.
- Ciro Immobile'nin İlk Gol Sevinci: Immobile, Beşiktaş formasıyla ligdeki ilk gollerini dolmabahçe'de kaydetti.
- Rafa Silva'dan Etkili Performans: Yeni transfer Rafa Silva, Antalyaspor karşısında da fileleri havalandırdı.
- Kırmızı Kart Geliri: Güray Vural, VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve takımını dezavantajlı duruma soktu.
- Emirhan Topçu'nun Golleri İptal Edildi: Emirhan, iki kez fileleri havalandırdı ancak VAR uyarısıyla golleri geçerli sayılmadı.
- Cher Ndour'un İlk Maçı: Ndour, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Muçi'ye gol pası verdi.