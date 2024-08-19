Beşiktaş, Antalyaspor Korkusunu Yendi

Beşiktaş'ın Antalyaspor Kabusu Sona Erdi

Beşiktaş, son altı karşılaşmada galip gelemediği Antalyaspor'u Trendyol Süper Lig 'in 2. haftasında 4-2 yenerek kötü istatistiğini sonlandırdı.

Maçın Özeti

İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakanın başlama düdüğünde Antalyaspor, Samudio'nun 23. saniyede attığı golle öne geçti. Ancak Beşiktaş'tan Ciro Immobile, 13. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Ardından 23. dakikada yine Immobile, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirirken, ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda ise Antalyaspor, Samudio'nun golüyle eşitliği sağladı. Beşiktaş'tan Rafa Silva, 56. dakikada tekrar öne geçirdi ve son olarak Ernest Muçi, uzatma dakikalarında durumu 4-2 yaptı. Antalyaspor, karşılaşmanın 63. dakikasında Güray Vural'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.

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