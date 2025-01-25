Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu önemli maç için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten gelen bilgilere göre, takım antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman Detayları
Antrenmanın içeriği, pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapma oyunları ile başladı. Ardından, futbolcuların taktiksel uygulamalar üzerinde çalıştığı belirtildi.
Özel Uçak ile Antalya'ya Uçacaklar
Beşiktaş, yarın oynayacağı karşılaşma için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket edecek olan özel uçakla Antalya'ya gidecek. Takım, bu önemli maça yüksek bir motivasyonla çıkmayı hedefliyor.