Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu önemli maç için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten gelen bilgilere göre, takım antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Antrenmanın içeriği, pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapma oyunları ile başladı. Ardından, futbolcuların taktiksel uygulamalar üzerinde çalıştığı belirtildi.

Özel Uçak ile Antalya'ya Uçacaklar

Beşiktaş, yarın oynayacağı karşılaşma için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket edecek olan özel uçakla Antalya'ya gidecek. Takım, bu önemli maça yüksek bir motivasyonla çıkmayı hedefliyor.