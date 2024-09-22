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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'yu Ağırladı

Hasan Arat, Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'yu Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı öncesinde misafir etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:07
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'yu Ağırladı

Beşiktaş Kulübü'nde Önemli Buluşma

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Dünya Atletizm Birliği'nin Başkanı Sebastian Coe ile birlikte futbolcuların ailelerini Eyüpspor karşılaşmasında ağırladı.

Özel Ziyaret ve Hediyeler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Eyüpspor maçı öncesi Hasan Arat, Sebastian Coe ve beraberindeki Dünya Atletizm Birliği yöneticileri ile Tüpraş Stadı'nda bir araya geldi. Burada, statta bir yemek düzenlendi.

Başkan Arat, Coe'ya arkasında isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve simgesel bir kartal heykeli hediye etti. Ayrıca, futbolcuların ailelerine çeşitli hediyeler sunarak güzel bir jest yaptı.

Sebastian Coe'nın Başarıları

Sebastian Coe, "Lord" unvanına sahip bir atlet olup, 1980 Moskova ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda iki altın ve iki gümüş madalya kazanmıştır. Maç sırasında, Coe'nun yanındaki güzel anlar, tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sundu.

Bu anlamlı buluşma, hem sporun birleştirici yönünü gözler önüne serdi hem de Beşiktaş'ın uluslararası spor ilişkilerini güçlendirdi.

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