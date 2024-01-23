Beşiktaş bir değil üç futbolcuyu birden transfer etmeye hazırlanıyor

Beşiktaş, Transfer Arenasında Üç Yıldız İçin Kararlı Adımlar Atıyor: Oliver Torres, William Carvalho ve Yerry Mina Gündemde!

Beşiktaş, transfer piyasasında gözünü karartarak kadrosunu güçlendirmek için kapsamlı bir atağa geçti! Özellikle Pendikspor deplasmanında yaşanan zorlu mücadelede ağır bir darbe alan Siyah-Beyazlılar, bu olumsuzluğu telafi etmek amacıyla transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi, takıma takviye yapabilmek adına Avrupa'nın önde gelen liglerinde arayışlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, gündemde önemli bir isim olan Oliver Torres, Beşiktaş'ın transfer listesinde öne çıkıyor. 29 yaşındaki Sevilla oyuncusu Torres'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması, Siyah-Beyazlıları harekete geçirdi. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyla ilgili Sevilla ile pazarlık halinde ve transfer sürecini aktif bir şekilde yürütüyor. Torres'in sakatlıklar nedeniyle boşalan mevkilere çözüm olması hedefleniyor.

Ayrıca, teknik direktör Fernando Santos'un öncelikli taleplerinden biri olan ön libero pozisyonu için yapılan görüşmelerde William Carvalho'nun adı öne çıkıyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmelerde Real Betis ile de temas halinde. Ancak, Carvalho'nun yıllık ücreti konusunda indirim sağlanmaya çalışılıyor.

Defans hattına takviye yapma kararı alan Beşiktaş, Yerry Mina'yı radarına aldı. Everton'dan ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan 29 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu için çalışmalar başlatıldı. Yapılan transfer hamleleri, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar takımını güçlendirmek adına kararlı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Ayrıca, Vincent Aboubakar'a talip olma ihtimali de gündemde. Beşiktaş'ın transferdeki bu hareketliliği, futbolseverleri heyecanlandırarak takımın geleceğe dair umutları artırıyor. Transferdeki son dakika gelişmeleri, Beşiktaş camiasını bekleyişe geçirdi.