Beşiktaş: Demir Ege Tıknaz'ın Sol Fibula Kemiğinde Kemik Ödemi Tespit Edildi

Beşiktaş, 21 yaşındaki Demir Ege Tıknaz'ın 25 Eylül'de yapılan kontrollerde sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini ve tedavisinin başlatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:56
Kulüpten yapılan açıklamanın detayları

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Kulübün açıklaması:

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül'de yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Demir Ege'nin sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir."

Beşiktaş, oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ediyor ve sahalara dönüş zamanının tedavi ilerleyişine göre belirleneceğini bildirdi.

