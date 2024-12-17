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Beşiktaş Duran Top Zaafını Aştıramıyor: 11 Puan Kaybı

Beşiktaş, 17 gol yediği 2023 sezonunda 7 golü duran toplar üzerinden kalesinde gördü. Duran toplardan gelen goller 11 puan kaybına neden oldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:07
Beşiktaş Duran Top Zaafını Aştıramıyor: 11 Puan Kaybı

Beşiktaş Duran Top Zaafından Kurtulamıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek serisini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon en fazla duran toplardan gol yemesiyle dikkat çekiyor.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da toplamda 34 gol yiyen Beşiktaş, bunun 10'unu duran toplardan kazandı. Ligde 15 maçta 17 gol kalesinde gören ekip, bu gollerin 7'sinin duran toplardan geldiğini kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise oynanan 8 maçta yine duran toplardan 3 gol yendi.

Duran Topların Maç Sonuçlarına Etkisi

Geride kalan hafta Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, ev sahibi ekip 2-1 öne geçerken gol duran top organizasyonuyla geldi. Beşiktaş, 4 gün sonra Adana Demirspor karşısında yine bir korner sonrası geri düştü.

Adana Demirspor maçının 31. dakikasında köşe vuruşuyla gelen topu savunamayan Beşiktaş, Yusuf Barasi'nin golüyle geriye düştü. Duran toplardan yedikleri gollerin dağılımı ise 4'er serbest vuruş ve korner, 2 gol ise penaltı sonucu gerçekleşti.

11 Puan Kaybı Yaşandı

Duran toplar Beşiktaş'a pahalıya mal oldu. Siyah-beyazlı takım, bu süreçte 3 yenilgi ve 1 beraberlikle toplam 11 puan kaybı yaşadı. Özellikle Trabzonspor deplasmanında Okay Yokuşlu'nun serbest vuruşuyla yediği gol, 2 puanın kaybedilmesine yol açtı.

Farklı bir örnek ise Galatasaray derbisinde yaşandı. Duran toplardan gaip gol yiyerek mücadeleyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, Göztepe karşısında da benzer bir senaryo ile maçı 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlıların duran toplardan gol yediği tek galibiyet ise Eyüpspor karşılaşmasında elde edildi.

Avrupa'da da Duran Top Problemi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de duran toplar karşısında zaaf yaşadı. Eintracht Frankfurt karşısında 3-1 kaybedilen maçta, penaltının yanı sıra bir duran top organizasyonunda da gol yedi. Ayrıca, Bodo/Glimt ile oynanan maçta, Norveç ekibi de kazanmasını sağlayan golü bir korner sonrası buldu.

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