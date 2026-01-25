Merkezefendi'den Denizlilere Çağrı: Karşıyaka Maçı PAÜ Arena'da

Yukatel Merkezefendi Genel Menajeri Evren Yenice, pazartesi 19.00'da PAÜ Arena'da oynanacak Karşıyaka maçında Denizlilerden tribün desteği istedi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:44
Yukatel Merkezefendi'den kritik Karşıyaka maçı öncesi çağrı

Genel Menajer Evren Yenice'den taraftara davet

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Genel Menajeri Evren Yenice, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin kritik haftalarından birinde oynanacak Karşıyaka maçı öncesinde Denizlililere destek çağrısında bulundu.

Yenice, pazartesi günü saat 19.00'da PAÜ Arena'da oynanacak mücadelede tribünlerin belirleyici olacağını vurguladı.

Yenice, 'Bu maçta en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi taraftarımız olacak. PAÜ Arena’yı doldurarak takımımıza itici güç olmalarını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Son haftalardaki mücadeleden memnuniyet duyduklarını belirten Yenice, takımın galibiyet için sahaya çıkacağını ifade ederek, 'Oyuncularımız bu maçın öneminin farkında. Sahada son ana kadar mücadele eden, kazanmayı isteyen bir Merkezefendi izleyeceğiz. Denizli halkının desteğiyle çok daha güçlü oluyoruz.' dedi.

PAÜ Arena’ya davet

Yenice, tribün atmosferinin tecrübeli bir rakip olan Karşıyaka karşısında büyük avantaj sağlayacağını belirterek tüm basketbolseverleri pazartesi akşamı PAÜ Arena'ya davet etti. 'Bu takım Denizli’nin takımı. Hep birlikte tribünde yerimizi alalım, takımımızın yanında olalım' çağrısında bulundu.

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKETBOL TAKIMI GENEL MENAJERİ EVREN YENİCE, TÜRKİYE SİGORTA...

