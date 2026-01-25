Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Deplasmanda 50 Galibiyete En Hızlı Ulaştı

Karagümrük maçıyla gelen rekor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli bir rekora imza attı.

Buruk, Galatasaray ile geçirdiği 4. sezon kapsamında, söz konusu galibiyetle bir takımla deplasmanda 50 galibiyete Trendyol Süper Lig tarihinde en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı bu sayıya dış sahada oynadığı 64 lig maçında ulaştı.

Okan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşadı; ayrıca Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı da birer kez kazandı.

Önceki rekorlar

Süper Lig tarihinde aynı başarıyı daha önce elde eden teknik direktörler ve ulaştıkları maç sayıları şöyle: Fatih Terim (Galatasaray) 80, Gordon Milne (Beşiktaş) 95 ve Şenol Güneş (Trabzonspor) 100 müsabakada 50. deplasman galibiyetine ulaşmışlardı.

