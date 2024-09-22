Beşiktaş Eyüpspor'u Penaltıyla Geçti

Beşiktaş ve Eyüpspor Karşılaşmasında Göz Dolduran Anlar

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, ev sahibi olarak konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla geçti.

İlk Yarıda Kaçan Fırsatlar

Maçın 54. dakikasında, Caner Erkin’in sağ kanattan kullandığı kornerde Ahmed Kutucu, ön direkte kafa vuruşu yaparak şans aradı ancak meşin yuvarlak, direk dibinden dışarı çıktı.

57. dakikada, Rashica’nın sağ kanattan yaptığı ortada Rafa Silva, altıpas önünde topuğuyla vuruş gerçekleştirdi ancak top az bir farkla auta gitti. Ardından, 58. dakikada yine Beşiktaş hızlı bir kontratak gerçekleştirdi; Rashica'nın ortasında Joao Mario, altıpas çizgisi önünde kafa vuruşu yaptı fakat sonuç değişmedi.

Eyüpspor'un Eşitlik Golü

Maçın 64. dakikasında Eyüpspor, Thiam'ın yerde kalması sonrasında penaltı kazanarak eşitliği sağladı. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrasında Thiam’a gösterdiği sarı kartı iptal ederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Emre Akbaba, topu ağlarla buluşturdu ve durum 1-1 oldu.

Son Dakika Golleri

Maçın sonlarına gelindiğinde, 79. dakikada Melih Kabasakal’ın ortasında Thiam kaleci Mert Günok’un müdahalesiyle karşılaşarak şutunu çekti, fakat kaleci topu çeldi.

90+3. dakikada Beşiktaş, penaltı kazanarak yeniden öne geçti. Bu kez Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy’a yaptığı faul sonrası hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrasında pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Immobile, penaltıyı başarıyla değerlendirerek skoru 2-1’e taşıdı.

Karşılaşma, Beşiktaş’ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.