Beşiktaş FCSB'yi 2-1 Yendi | Antalya Hazırlık Maçı

Beşiktaş FCSB'yi 2-1 Yendi
Antalya kampında hazırlık maçında siyah-beyazlılar galip geldi
Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi FCSB'yi 2-1lik skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'e verilen devre arası dönemini maçlarla değerlendiren Beşiktaş, kamp programı kapsamında FCSB ile hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaştı.
Mücadelede ilk gol 67. dakikada Mamadou Thiam'dan gelirken; siyah-beyazlılar, 68. dakikada Ahmet Sami ve 75. dakikada Jota Silva'nın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.
