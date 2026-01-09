Beşiktaş FCSB'yi 2-1 Yendi | Antalya Hazırlık Maçı

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlık maçında FCSB'yi 2-1 mağlup etti. Goller Thiam (67'), Ahmet Sami (68') ve Jota Silva (75').

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:39
Beşiktaş FCSB'yi 2-1 Yendi | Antalya Hazırlık Maçı

Beşiktaş FCSB'yi 2-1 Yendi

Antalya kampında hazırlık maçında siyah-beyazlılar galip geldi

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi FCSB'yi 2-1lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'e verilen devre arası dönemini maçlarla değerlendiren Beşiktaş, kamp programı kapsamında FCSB ile hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaştı.

Mücadelede ilk gol 67. dakikada Mamadou Thiam'dan gelirken; siyah-beyazlılar, 68. dakikada Ahmet Sami ve 75. dakikada Jota Silva'nın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları