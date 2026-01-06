Namık Barış Çelik Somaspor'a Transfer Oldu — Karşıyaka'dan Ayrılık

Karşıyaka'nın kanat oyuncusu Namık Barış Çelik, 2. Lig ekibi Somaspor'a transfer oldu. Kulüp imza törenini duyurdu; oyuncunun sezon istatistikleri de paylaşıldı.

Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Namık Barış Çelik, 2. Lig ekiplerinden Somaspor'a transfer oldu.

Kadroda yeniden yapılanma

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Karşıyaka, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunda yeniden yapılanmaya girdi. Yeşil-kırmızılılar, altyapısından yetişen 23 yaşındaki Ferdi Burgaz4 milyon TL bonservis bedeliyle 2. Lig ekiplerinden Muşspor'a göndermişti.

Namık Barış'ın performansı ve imza töreni

Sezon başında transfer edilen Namık Barış, bu sezonun ilk yarısında Karşıyaka formasıyla 9 karşılaşmada görev aldı; bunların 3'ü ilk 11 olmak üzere toplam 233 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Somaspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, kanat oyuncusu Namık Barış Çelik ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Kaya’nın katıldığı imza töreninde Namık Barış Çelik ile sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Namık Barış Çelik’e şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz".

Diğer ayrılık ihtimalleri

Öte yandan Karşıyaka'da yine kanat oyuncusu Mehmet Güneş ve kaleci Bayram Kılıç ile de yolların ayrılması bekleniyor.

