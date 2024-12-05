Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri Her Zaman Hırçın Geçiyor

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri Sert Geçiyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak olan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri, son zamanlarda kartlarla dolu maçlara sahne oldu. İki takım arasında oynanan son 30 müsabakada, hakemler toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterdi.

Beşiktaş’ın Hırçın Performansı

Bu derbilerde Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı futbolcular, son 30 derbide 13 kırmızı ve 96 sarı kartla cezalandırıldı, bu da toplamda 109 kart demek. Geçtiğimiz sezonun 34. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, Al-Musrati ile 25. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi kalmış ve Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Omar Colley de sarı kartla cezalandırılmıştı.

Fenerbahçe’nin Kart Durumu

Diğer yandan, Fenerbahçe ise son 30 derbide 6 kırmızı ve 89 sarı kart gördü, toplamda 95 kart cezası aldı. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 8 lig maçında kırmızı kart görmedi. Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında son 10 kişi kaldığı maç ise 2019-2020 sezonunda gerçekleşti, bu karşılaşmada Vedat Muriqi direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Son 8 Derbide Yüksek Kart Üretimi

İki takım arasında oynanan son 8 derbide toplam 57 kart çıktı; 3 kırmızı ve 54 sarı kart. Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yalnızca 1 kez kırmızı kart gösterdi. 2021-2022 sezonunda ise, aynı maçların her birinde toplamda 7 sarı kart çıktı.

2022-2023 sezonunda gerçekleşen maç ise koşullar itibarıyla unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe 1 kırmızı kart ve her iki takıma 3'er sarı kart gösterildi. Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş’a 5, Fenerbahçe’ye ise 4 sarı kart verildi. İkinci yarıda da Beşiktaş 10 kişi kalırken, Fenerbahçe sadece 1 sarı kartla cezalandırıldı.

Son 8 derbide, sarı-lacivertli ekip maçları 11 kişiyle tamamlarken, çıkan 3 kırmızı kartın tamamı Beşiktaş oyuncularına verildi.