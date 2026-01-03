Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi: Namağlup Lidere Zorlu Randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe 14. haftada Turkcell'de karşılaşıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı 13 maçta 13 galibiyet elde ederek namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler ise 13 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.

Son 10 maçta Fenerbahçe üstünlüğü

Ezeli rakiplerin son 10 karşılaşmasında Fenerbahçe 8 galibiyet alırken, Beşiktaş 2 maçta galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu periyotta siyah-beyazlıları mağlup ederek Türkiye Kupası'na uzandı ve Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu final serisinde 4-1 ile üstünlük sağladı. Taraflar son olarak 24 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşmış; Fenerbahçe 85-83 ile kupayı müzesine götürmüştü.

Beşiktaş'ın Avrupa performansı

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, Avrupa kupalarında son iki maçını kaybetti. Evinde oynadığı 6 müsabakayı da kazanan siyah-beyazlılar, dış sahada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, Eurocup B Grubu'nda 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Euroleague'de yükselişte

Fenerbahçe, Euroleague'in 19. haftasında deplasmanda Baskonia'yı mağlup ederek üst üste 3. galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler son 10 maçın 9'unu kazanarak sıralamada yukarıya tırmandı ve haftayı 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 3. sırada tamamladı.

İstatistikler ve hakem ataması

Bu sezon Beşiktaş; 86.69 sayı, 33.85 ribaund ve 20.46 asist ortalamalarıyla oynuyor. Fenerbahçe ise 89.31 sayı, 32.92 ribaund ve 19.54 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Siyah-beyazlılarda Jonah Mathews 16.50, sarı-lacivertlerde Talen Horton-Tucker 13.63 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.

Derbide hakem üçlüsü olarak Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Nazlı Çisil Güngör görev yapacak.

