Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi: Namağlup Lidere Zorlu Randevu

Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın 20.30'da Turkcell'de karşılaşacak; lider Beşiktaş namağlup durumda.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:49
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı 13 maçta 13 galibiyet elde ederek namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler ise 13 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor.

Son 10 maçta Fenerbahçe üstünlüğü

Ezeli rakiplerin son 10 karşılaşmasında Fenerbahçe 8 galibiyet alırken, Beşiktaş 2 maçta galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu periyotta siyah-beyazlıları mağlup ederek Türkiye Kupası'na uzandı ve Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu final serisinde 4-1 ile üstünlük sağladı. Taraflar son olarak 24 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşmış; Fenerbahçe 85-83 ile kupayı müzesine götürmüştü.

Beşiktaş'ın Avrupa performansı

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, Avrupa kupalarında son iki maçını kaybetti. Evinde oynadığı 6 müsabakayı da kazanan siyah-beyazlılar, dış sahada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, Eurocup B Grubu'nda 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Euroleague'de yükselişte

Fenerbahçe, Euroleague'in 19. haftasında deplasmanda Baskonia'yı mağlup ederek üst üste 3. galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler son 10 maçın 9'unu kazanarak sıralamada yukarıya tırmandı ve haftayı 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 3. sırada tamamladı.

İstatistikler ve hakem ataması

Bu sezon Beşiktaş; 86.69 sayı, 33.85 ribaund ve 20.46 asist ortalamalarıyla oynuyor. Fenerbahçe ise 89.31 sayı, 32.92 ribaund ve 19.54 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Siyah-beyazlılarda Jonah Mathews 16.50, sarı-lacivertlerde Talen Horton-Tucker 13.63 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.

Derbide hakem üçlüsü olarak Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Nazlı Çisil Güngör görev yapacak.

