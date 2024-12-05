Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kalecilerin Performansı Belirleyici Olacak

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kalecilerin Rolü Öne Çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak. Siyah-beyazlı ekibin kalesini Mert Günok, sarı-lacivertlilerin kalesini ise Dominik Livakovic koruyacak. Bu iki kalecinin bu önemli karşılaşmadaki performansı, takımlarının alacağı sonuçlar üzerinde büyük etki yaratacak.

Mert Günok'un Form Durumu

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, bu sezon ligde yalnızca 1 maç hariç tüm karşılaşmalarda kaleyi korudu. Mert, sakatlık dönüşü çıktığı 4 maçta 8 gol yiyerek kalesini kapatmakta zorluk çekti. Bu süreçte sadece RAMS Başakşehir maçında gol yemeyen Günok, Kasımpaşa (3 gol), Göztepe (4 gol) ve Hatayspor (1 gol) maçlarında ise golleri engelleyemedi.

Derbi Tecrübesi

Cumartesi günü oynanacak mücadele, Mert Günok için kariyerindeki 10. derbi olacak. Alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı 9 kez forma giyen Günok, bu maçlarda 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş forması ile ise 4 derbide mücadele eden tecrübeli kaleci, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toplamda, Fenerbahçe'ye karşı 14 gol yiyen Mert, bu derbide daha iyi bir performans sergileyebilir.

Livakovic’in Performansı

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon 13 maçta 12 gol yerken, 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak, Avrupa'da istenen başarıyı yakalayamayan Livakovic, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde kalesinde toplam 14 gol görerek eleştirilerin hedefi oldu.

Sonuç Başarısı İçin Kaleciler Kritical

Bu derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kalecileri, rakip atacılara karşı sergileyecekleri performanslarla, ev sahipliğini yapacakları bu heyecan dolu maçta sonuçları etkileyen en kritik isimler arasında yer alacaklar.