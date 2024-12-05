DOLAR
34,75 -0,07%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.958,41 -0,06%
BITCOIN
3.564.568,95 -3,75%

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kalecilerin Performansı Belirleyici Olacak

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin yapacağı derbide kaleciler Mert Günok ve Dominik Livakovic'in performansları kritik rol oynayacak.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:06
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kalecilerin Performansı Belirleyici Olacak

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Kalecilerin Rolü Öne Çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak. Siyah-beyazlı ekibin kalesini Mert Günok, sarı-lacivertlilerin kalesini ise Dominik Livakovic koruyacak. Bu iki kalecinin bu önemli karşılaşmadaki performansı, takımlarının alacağı sonuçlar üzerinde büyük etki yaratacak.

Mert Günok'un Form Durumu

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, bu sezon ligde yalnızca 1 maç hariç tüm karşılaşmalarda kaleyi korudu. Mert, sakatlık dönüşü çıktığı 4 maçta 8 gol yiyerek kalesini kapatmakta zorluk çekti. Bu süreçte sadece RAMS Başakşehir maçında gol yemeyen Günok, Kasımpaşa (3 gol), Göztepe (4 gol) ve Hatayspor (1 gol) maçlarında ise golleri engelleyemedi.

Derbi Tecrübesi

Cumartesi günü oynanacak mücadele, Mert Günok için kariyerindeki 10. derbi olacak. Alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı 9 kez forma giyen Günok, bu maçlarda 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş forması ile ise 4 derbide mücadele eden tecrübeli kaleci, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toplamda, Fenerbahçe'ye karşı 14 gol yiyen Mert, bu derbide daha iyi bir performans sergileyebilir.

Livakovic’in Performansı

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon 13 maçta 12 gol yerken, 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak, Avrupa'da istenen başarıyı yakalayamayan Livakovic, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde kalesinde toplam 14 gol görerek eleştirilerin hedefi oldu.

Sonuç Başarısı İçin Kaleciler Kritical

Bu derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kalecileri, rakip atacılara karşı sergileyecekleri performanslarla, ev sahipliğini yapacakları bu heyecan dolu maçta sonuçları etkileyen en kritik isimler arasında yer alacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Judocu Emirhan Karahan, 2028 Olimpiyatları için Hedefe Kitlendi
2
Derbide İlk Golü Atan Takım Galibiyete Yaklaşıyor
3
Ağrı'da Genç Basketbol Yetenekleri Eğitime Alıyor
4
Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Başladı
5
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri Her Zaman Hırçın Geçiyor
6
Görme Engelli Atlet Gamze Demirci, Türkiye Şampiyonu Oldu
7
Kenan Yıldız, Juventus'un 10 Numara Yıldızı Oluyor

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var