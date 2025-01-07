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Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'ya konuk oluyor. Müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:06
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Deplasmanda

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında yarın İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla karşılaşacak. Müsabaka, Palau Olimpic De Badalona'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak.

Son Durum ve Takım İstatistikleri

Ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgi elde eden Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada bulunuyor. İspanyol ekibi Joventut Badalona ise 4 galibiyet elde ederek 10 takımlı ligde 9. sırada yer almakta.

Siyah-beyazlı takım, son iki maçını deplasmanda oynadı ve maalesef bu karşılaşmalarda yenilgiyle ayrıldı. Öte yandan, Joventut Badalona, ligdeki son 5 karşılaşmasında 4 yenilgi yaşarken yalnızca Trefl Sopot karşısında tek galibiyet alabildi.

İki Takım Arasındaki Geçmiş Karşılaşma

İki ekip, lig sezonunun ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya gelmişti. Beşiktaş Fibabanka, o karşılaşmayı 82-76’lık bir skorla kazanmayı başarmıştı.

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