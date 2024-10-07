Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın Sağlık Durumunu Açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nden Gabriel Paulista Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın sağlık durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Çekilen MR Sonuçları Açıklandı

Siyah-beyazlı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maç sonrası 33 yaşındaki stoperin sağlık kontrollerine ait sonuçları paylaştı. Yapılan açıklamada, Paulista'nın MR görüntülemesinin ardından sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tedavi Süreci Başladı

Kulüp, Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından hemen başlandığını duyurdu. Oyuncunun durumunun takip edileceği de ifade edildi.