Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, 29 Mart'ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:08
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın detayları paylaşıldı. Antrenmanda, takım kondisyon ve taktik çalışmalara odaklandı.

Futbolcuların, 5'e 2 oyun ile başladıkları idman, pas çalışmasının ardından minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Bu çalışma ile takım, derbiye en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Beşiktaş, yarın saat 13.00'te İstanbulspor ile yapacağı özel maçla hazırlıklarına devam edecek.

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