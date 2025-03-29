Beşiktaş, Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisine Son Verdi!

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Yenerek Yenilmezlik Serisine Son Verdi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan büyük derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek rakibinin 28 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Maçın 23. dakikasında Rafa Silva’nın attığı golle öne geçen Beşiktaş, 45. dakikada Lucas Torreira’nın uzaktan attığı golle eşitlik sağlanarak soyunma odasına 1-1 girdi. Siyah-beyazlılar, 66. dakikada Gedson Fernandes’in golü ile derbiyi 2-1 kazanarak puanını 47'e yükseltti.

Beşiktaş, Namağlup Şampiyonu Korudu

Lig tarihinde namağlup şampiyon olan tek takım olan Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerek bu unvanını korudu. Maç sonrası yapılan ışık gösterisinde, "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı stadyumun çeşitli yerlerine yansıtıldı.

Beşiktaş İki Maç Sonra Kazandı

Ligde son iki maçında mağlup olan Beşiktaş, Galatasaray maçı ile kötü gidişine son verdi. Önce Gaziantep FK'ya 2-1 ardından TÜMOSAN Konyaspor’a 1-0 yenilmişti.

Kırmızı Kartlar VAR İncelemesiyle Verildi

Derbideki iki kırmızı kart, VAR incelemesi sonrası verildi. Przemyslaw Frankowski 36. dakikada, Semih Kılıçsoy ise 90+5. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in Golleri

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldızı Rafa Silva, 3 haftalık suskunluğunu Galatasaray karşısında bozarak 14. golünü kaydetti. Gedson Fernandes, 66. dakikada attığı golle 19 hafta sonra sevinç yaşadı, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Urs Meier: Hakem Performansı İyiydi

Eski hakem Urs Meier, maçın hakemi Yasin Kol'un performansı ile ilgili, "İlk yarıdaki performans genel olarak iyiydi" dedi.

Solskjaer, İlk Derbisinde Galip Geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının başında çıktığı ilk derbiyi kazanarak galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Galatasaray'ı Lig'de 3 Maç Sonra Yendi

Beşiktaş, Galatasaray'ı Süper Lig'de 3 maçlık bir aranın ardından mağlup etti. İç sahada derbi kaybetmeden sezonu tamamladı.