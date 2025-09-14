Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı: Jota Silva Takımla İlk İdmanda

Beşiktaş, 19 Eylül'deki Göztepe maçı için antrenmanlara başladı; teknik heyet kondisyon ve taktik çalıştırdı. Yeni transfer Jota Silva takımla ilk idmanına çıktı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 15:29
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı: Jota Silva Takımla İlk İdmanda

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu önemli maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalışmaları yürüttü.

Ligde dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, günü salonda yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sonlandırdı.

Jota Silva takımla ilk antrenmanda

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadağ: Ersu Şaşma'dan Tokyo'da madalya bekliyoruz
2
Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Başladı
3
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı: Jota Silva Takımla İlk İdmanda
4
Eintracht Frankfurt'ta Kristensen Sakatlandı: Galatasaray Sınavı Öncesi Kadro Endişesi
5
Çayırova Belediyesi Süper Lig İçin İddialı Kadro Kurdu
6
Konyaspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
7
Bursagücü Para Atletleri Yeni Delhi 2025'te Madalya İçin Hazırlanıyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye