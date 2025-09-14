Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı: Jota Silva Takımla İlk İdmanda

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu önemli maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalışmaları yürüttü.

Ligde dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, günü salonda yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sonlandırdı.

Jota Silva takımla ilk antrenmanda

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.