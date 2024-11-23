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Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır! Antrenmanlar Tamamlandı

Beşiktaş, Göztepe ile yapacağı maça hazır. Antrenmanlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:38
Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır! Antrenmanlar Tamamlandı

Beşiktaş, Göztepe Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Antrenman, pas çalışmasıyla devam etti ve taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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