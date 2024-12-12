Beşiktaş'ın Bodo/Glimt Maçında Kadro Değişiklikleri ve Genç Yetenekler

Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçı: Serdar Topraktepe'den Önemli Kadro Değişiklikleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olan Beşiktaş'ta, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları derbide Fenerbahçe'ye karşı alınan sonuç sonrasında kadroda 5 değişiklik yaptı.

Kalede Ersin Destanoğlu

Topraktepe, kaleyi Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu'na emanet ederek maça başladı. Ayrıca, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku'nın yerini Bahtiyor Zaynutdinov aldı.

Yedek Kulübesinde Genç Yetenekler

Norveç'e özel sebeplerle götürülmeyen Milot Rashica'nın yerine ise Onur Bulut sahada yer aldı. Ciro Immobile'nin sakatlığı sebebiyle de Semih Kılıçsoy ilk 11'deki yerini aldı. Topraktepe, orta sahada yedeğe çektiği Salih Uçan'ın yerine ise Cher Ndour'a görev verdi.

Yedek Kulübesinde 6 Genç Futbolcu

Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularla gittiği Norveç deplasmanında yedek kulübesinde birçok genç futbolcu bulundurdu. Tecrübeli isimlerin yanında, Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular yer aldı.

Zaynutdinov İlk 11'de

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kazak futbolcu, daha önceki dönemlerde Süper Lig'de 4 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Bu karşılaşma, Zaynutdinov'un bu sezon bir Avrupa kupası maçında sahaya çıkması açısından da önemliydi.

Taraftar Desteği

Beşiktaş taraftarları, soğuk hava koşullarında takımını yalnız bırakmayı tercih etmedi. Yaklaşık 150 taraftar, maç öncesinde takımın kaldığı otele giderek oyunculara destek oldu. Ardından, stada gelerek kendilerine ayrılan tribünde Beşiktaş'ı coşkuyla desteklediler.