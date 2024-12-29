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Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçiminde Birlik Mesajı

Beşiktaş Kulübü'nde başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, kongrede birlik mesajı vererek camiayı selamladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:15
Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçiminde Birlik Mesajı

Beşiktaş Kulübü’nden Birlik Ve Beraberlik Mesajı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra iki aday, camiaya birlik mesajı vermek için kucaklaştı.

Tezahüratlarla Coşku Dolu Anlar

Başkan adayları, kongre üyelerinin tezahüratları eşliğinde ellerini havaya kaldırarak Beşiktaş camiasını selamladı. Bu birliktelik, kulüp üyeleri arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni dönemdeki hedeflerin paylaşıldığı bir atmosfer oluşturdu.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel (solda) ile...

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel (solda) ile Serdal Adalı (sağda) bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel (solda) ile...

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel (solda) ile Serdal Adalı (sağda) bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.

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