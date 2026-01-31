Beşiktaş'ın Yenilmezlik Serisi 11 Maça Ulaştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 10. haftasında Konyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil son 11 maçta yenilmezliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:26
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda istikrarlı performans

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta mağlup olmama serisini sürdürdü.

Kartal, söz konusu dönemde ligde 9, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 11 karşılaşmada mağlup olmadı. Bu sonuç serinin devam ettiğini gösterdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip gelmeyi başardı.

Sonuç: Beşiktaş'ın hem lig hem de kupa ayağında yakaladığı bu seri, takımın form grafiğinin yükseldiğine işaret ediyor.

