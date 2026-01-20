Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçına Odaklandı
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde hazırlıklar sürüyor
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Antrenman, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirildi. Günün çalışmasının ilk bölümünde oyuncular ısınma hareketleri üzerinde yoğunlaştı.
Devamında uygulanan pas organizasyonlarıyla tempo yükseltildi ve antrenman sonuçlandırma oyunları ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
YEŞİL BEYAZLI EKİP LİGİN 20. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI YENİ MERSİN İDMAN YURDU KARŞILAŞMASI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI ÖZLÜCE’DE SÜRDÜRDÜ.