Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçına Odaklandı

Bursaspor, TFF 2. Lig 20. hafta maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Tahsin Tam yönetiminde çalıştı; ısınma, pas ve sonuçlandırma oyunları yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:37
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçına Odaklandı

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçına Odaklandı

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. hafta mücadelesinde sahasında oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Antrenman, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirildi. Günün çalışmasının ilk bölümünde oyuncular ısınma hareketleri üzerinde yoğunlaştı.

Devamında uygulanan pas organizasyonlarıyla tempo yükseltildi ve antrenman sonuçlandırma oyunları ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

YEŞİL BEYAZLI EKİP LİGİN 20. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI YENİ MERSİN İDMAN YURDU KARŞILAŞMASI...

YEŞİL BEYAZLI EKİP LİGİN 20. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI YENİ MERSİN İDMAN YURDU KARŞILAŞMASI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI ÖZLÜCE’DE SÜRDÜRDÜ.

YEŞİL BEYAZLI EKİP LİGİN 20. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI YENİ MERSİN İDMAN YURDU KARŞILAŞMASI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Atletico Madrid: RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi Randevusu
2
Bandırmaspor 4-1 Pendikspor | Trendyol 1. Lig 21. Hafta
3
Galatasaray, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
4
Kayseri'de amatör maçlar kar yağışı nedeniyle ertelendi
5
Kayserispor 2025'te 11 Galibiyetle Tamamladı
6
Sakarya'da 2026 Spor Yatırımları İçin Protokol İmzalandı
7
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu Maçına Odaklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları