Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Stada Akın Etti

Fenerbahçeli taraftarlar, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray karşılaşması öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na toplanarak tezahüratlarla derbiye hazırlandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:52
Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Stada Akın Etti

Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Stada Akın Etti

Maç ve Toplanma

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinde stat çevresinde toplanmaya başladı ve maç atmosferi için tezahüratlarla hazırlık yaptı.

Ulaşım Düzenlemeleri

İstanbul Valiliği kararıyla taraftarlar için M9 Ataköy- Olimpiyat Metro hattı üzerinden Ataköy ve Yenibosna buluşma noktaları belirlendi. Taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından yapılan ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na ulaştırıldı.

Şahsi araçlarıyla gelenler ise Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) - Fenertepe Kavşağı - Eski Edirne Caddesi - Rıfat Ilgaz Caddesi - Olimpiyat Yolu güzergahını kullanarak kendileri için tahsis edilen otoparklara geçti.

Güvenlik ve Tribün Yerleşimi

Stat etrafında iki takım taraftarlarının karşılaşmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taraftarlar, 15.45 itibarıyla stada giriş yaptı ve kendilerine ayrılan bölüm olan Doğu ve Kuzey Tribünündeki yerlerini aldı.

Taraftar Atmosferi

Fenerbahçeli taraftarlar, stat çevresinde yaptıkları beste ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı. Yakılan meşale ve açılan bayraklar renkli görüntüler oluşturdu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, GALATASARAY İLE OYNANACAK TURKCELL SÜPER KUPA FİNAL MAÇI İÇİN STADA...

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, GALATASARAY İLE OYNANACAK TURKCELL SÜPER KUPA FİNAL MAÇI İÇİN STADA GELİRKEN, MAÇ ÖNCESİ TEZAHÜRATLARLA DERBİYE HAZIRLANDI.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, GALATASARAY İLE OYNANACAK TURKCELL SÜPER KUPA FİNAL MAÇI İÇİN STADA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: İstanbulspor 3-0 Serikspor
2
Victor Ntino-Emo Gidado, Gaziantep FK'ya 3,5 Yıllık İmza
3
Fatih Tekke: "2 maç bizim için çok önemli" — Trabzonspor, İstanbulspor Öncesi 9 Eksikle
4
Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Olimpiyat Stadyumu'nda
5
TFF 3. Lig: Amasyaspor - Giresunspor 2-2
6
Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Stada Akın Etti
7
Erzincan'da Yıldızlar Badminton İl Birinciliği Sona Erdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları