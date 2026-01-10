Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Stada Akın Etti

Maç ve Toplanma

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinde stat çevresinde toplanmaya başladı ve maç atmosferi için tezahüratlarla hazırlık yaptı.

Ulaşım Düzenlemeleri

İstanbul Valiliği kararıyla taraftarlar için M9 Ataköy- Olimpiyat Metro hattı üzerinden Ataköy ve Yenibosna buluşma noktaları belirlendi. Taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından yapılan ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na ulaştırıldı.

Şahsi araçlarıyla gelenler ise Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) - Fenertepe Kavşağı - Eski Edirne Caddesi - Rıfat Ilgaz Caddesi - Olimpiyat Yolu güzergahını kullanarak kendileri için tahsis edilen otoparklara geçti.

Güvenlik ve Tribün Yerleşimi

Stat etrafında iki takım taraftarlarının karşılaşmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taraftarlar, 15.45 itibarıyla stada giriş yaptı ve kendilerine ayrılan bölüm olan Doğu ve Kuzey Tribünündeki yerlerini aldı.

Taraftar Atmosferi

Fenerbahçeli taraftarlar, stat çevresinde yaptıkları beste ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı. Yakılan meşale ve açılan bayraklar renkli görüntüler oluşturdu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, GALATASARAY İLE OYNANACAK TURKCELL SÜPER KUPA FİNAL MAÇI İÇİN STADA GELİRKEN, MAÇ ÖNCESİ TEZAHÜRATLARLA DERBİYE HAZIRLANDI.