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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Julia Szczurowska'yı Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska ile anlaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:09
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Julia Szczurowska'yı Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Transfer Hamlesini Gerçekleştirdi

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 23 yaşındaki Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Szczurowska ile anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Julia Szczurowska'nın Kariyeri

Julia Szczurowska, kariyeri boyunca çeşitli kulüplerde mücadele etti. Özellikle Volley Wroclaw, SMS PZPS Szczyrk, RC Cannes, Energa MKS Kalisz, Budowlani Lodz, Beziers Volley ve Nilüfer Belediyespor gibi takımlarda forma giymiştir. Beşiktaş'taki yeni macerası için heyecanlı olduğu belirtiliyor.

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