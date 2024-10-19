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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımından Bahçelievler Belediyespor Maçına Dair Açıklama

Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor maçında yaşanan saldırgan tutumu kınadı ve şikayet edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 22:09
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımından Bahçelievler Belediyespor Maçına Dair Açıklama

Beşiktaş Kulübü'nden Açıklama

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile yaptıkları maça dair yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Zorbalığa Yer Yok!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok!" ifadesine yer verilerek, karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı’nın ve korumalarının davranışlarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı'nın Kaba Davranışları

Açıklamada, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yöneticilere karşı hezeyan dolu ve tehditkâr bir tutum sergilediği belirtildi. Protokol tribününde kibirle kapıda karşılanmadığını sorgulamanın yanı sıra, yöneticilere yönelik küfür ve kaba davranışlarıyla ortalığın gerilmesine neden olduğu ifade edildi.

Maçın Durumu

Bahçelievler Belediyespor tarafının maçı durdurmasına yol açan bu olaylar, kadın ve çocukların da bulunduğu bir ortamda yaşandığı için daha da dikkat çekici. Açıklamada, yaşanan bu olayların spor ahlakına aykırı olduğu ve maçın yaklaşık 40 dakika duraklamasına neden olduğu ifade edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu'na Şikayet

Son olarak, Beşiktaş Kulübü, salonda yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu’na gerekli şikayeti yapacaklarını kamuoyuna duyurdu.

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