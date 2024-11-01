Beşiktaş, Kasımpaşa Maçına Hazır

Beşiktaş, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.
Antrenman Detayları
Siyah-beyazlı kulüp, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla dikkat çekti.
Çalışma, 5'e 2 pas ve koordinasyon antrenmanı ile başlayarak, ardından taktiksel çalışmalara yönlendirildi.
Maç Bilgileri
Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, takımın bu önemli mücadelesinde sahada yer alacaklar.