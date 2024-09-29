Beşiktaş, Kayseri'de Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş Kayseri'ye Ulaştı

Trendbol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, Kayseri'ye ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, İstanbul'dan uçakla Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı.

Taraftarlar Karşıladı

Kayseri Havalimanı'na varan Beşiktaş kafilesini, kulüp destekçileri coşku ile karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve takım oyuncularına sevgi gösterisinde bulunarak çiçek takdim ettiler.

Konaklama ve Destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, kafilenin konaklayacağı otele meşale yakarak uğurlama gerçekleştirdi. Beşiktaş, yarın akşam saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi. Beşiktaş'ın kafilesinde Gedson Fernandes (solda) de yer aldı.