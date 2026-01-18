Beşiktaş - Kayserispor: 50. Randevu Öncesi Detaylar

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor.

Ligde 50. randevu

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar 49 kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 30, sarı-kırmızılılar ise 10 galibiyet alırken, 9 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 82 gol kaydederken, Kayserispor 43 gol atmayı başardı. Yarınki mücadele, iki takımın ligdeki 50. randevusu olacak.

Kartal, 2011’den bu yana İstanbul’da kaybetmiyor

Beşiktaş, Kayserispor'u İstanbul'da konuk ettiği son 12 maçta mağlup olmadı; bu dönemde 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kayseri temsilcisinin İstanbul'daki son üç puanı 15 Ekim 2011 tarihinde, aldığı 2-0'lık galibiyetle oldu. İki takımın Beşiktaş ev sahipliğinde ligde yaptığı toplam 24 maçta Kartal 19 galibiyet elde ederken, Kayserispor 2 kez kazanıp, 3 maç berabere tamamlandı.

Djalo cezalı, 4 futbolcu sınırda

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü sarı kart sınırında bulunuyor; bu futbolcular Kayseri maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Eyüpspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada cezalı olacaklar.

Hakemler

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

